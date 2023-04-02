شعبة الذهب: الوقت الحالي ليس الأفضل للشراء.. والسعر سيتراجع خلال أيام

بعد طرح شهادات جديدة مرتفعة العائد من بنكي مصر والأهلي المصري صباح اليوم، اتجهت أسعار الذهب لتحقيق انخفاض خلال ساعات قليلة من الإعلان.

وقال ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب ستنخفض بشكل ملحوظ جدا خلال التعاملات في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عضو شعبة الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرح الشهادات الجديدة ذات عائد يصل إلى 22%، سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بشكل واضح.

السعر العادل لـ الذهب 2000 جنيه

وأشار «فرج»، إلى أن الأسعار ستنخفض مع انخفاض الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة الاتجاه نحو الشهادات الجديدة، خاصة وأن سعر الذهب الحالي غير عادل وغير واقعي، حيث إنه من المفترض ألا يزيد سعر الجرام من الذهب على 2000 جنيه فقط.

وأكد أن الشهادات البنكية تعتبر وعاءً ادخارياً آمنا خلال الوقت الحالي ومضمون؛ لذلك سيجذب الكثير من الأموال إلية خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود سعر عائد مرتفع وسيولة مالية في السوق.

وأوضح أنه من الأفضل في الوقت الحالي هو تقسيم الأموال بين الوعائي الادخاري سواء الذهب أو الشهادات، موضحا أنه من الأفضل الانتظار على شراء الذهب في الوقت الحالي والانتظار خلال الأيام القليلة المقبلة لأنه سينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.