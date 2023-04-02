ملخص أول 10 حلقات من مسلسل جعفر العمدة.. كل حلقة «ماستر سين»

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة، خلال عرض أول 10 حلقات منه، نجح في جذب انتباه المشاهدين له، ويعرض يوميا عبر شاشة قناة «dmc»، وتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة وتحليل الأحداث المشوقة التي تدور بين جعفر العمدة «محمد رمضان»، وأبطال المسلسل، حيث يظهر بشخصية «جعفر» وهو رجل متزوج بـ4 نساء يدخل في مشكلات عديدة بسببهن، ويحاول وسط كل هذا معرفة مكان ابنه الحقيقي الذي تم خطفه منذ 19 عاما.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وشهدت أحداث الحلقات الـ10 من مسلسل جعفر العمدة، مقابلة محمد رمضان، لزينة لأول مرة، وإعجابه بها، وطلبت منه 40 مليون جنيه سلفة، بعد أخذ قرض من أحد البنوك وتعثر في سداده، وتسبب في دخول والدها السجن، ووافق لكن شرط الزواج منها وفي البداية رفضت عرضه وذهبت، لكنها وافقت بعد أن أقنعها والدها بالزواج منه لرغبته الشديدة في الخروج من السجن.

جعفر يضرب كارم فتح الله في الشارع

وجاء ضمن حلقات مسلسل جعفر العمدة سخرية شقيق إيمان العاصي أحمد عبدالله، الذي يجسد شخصية «كارم فتح الله» منها، لزواج جعفر بامرأة أخرى، وضربها في الشارع، ونزل محمد رمضان من المنزل فور معرفته، وضربه أمام جميع أهالي المنطقة، وسط بكاء دلال، وتنقذ شقيقها بعد أن أراد جعفر قتله، وبعدها قام شقيق «دلال» بتأجير شخص لقتله مقابل الحصول على مليون جنيه، ولكنه طلب منه 5 ملايين.

وخلال حلقات مسلسل جعفر العمدة ظهر أحد الأشخاص وأخبر محمد رمضان أنّه عثر ابنه بعد اختطافه بـ19 سنة، ولكن أكد جعفر لـ ثريا أنّ ابنهم توفي بعد شكه في الشخص، بعد رؤيتها للشخص الذي يدعى أنّه ابنهما، وبعدها تأكد جعفر أنّه ليس ابنهما الحقيقي وأنّ هذا الشخص يدعي ذلك من أجل الحصول على المال.

وتضمنت حلقات مسلسل جعفر العمدة أهم المشاهد الذي اجتاح غضب وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو طلاق جعفر لـ ثريا بعد أن ذهب محمد رمضان للشخص الذي أدعي أنّه وجد نجله، بعد 19 عامًا، واكتشف أنّه ليس ابنه الحقيقي، وأنّه فعل ذلك من أجل الأموال، وضربه، واعترف له أنّه فعل ذلك بناء على تعليمات بلال شامة، لتقوم ثريا بتقبيل يد كارم فتح الله، ليعلمها مكان تواجد ابنها، وبعد أن رفع صوته عليها وشاهد أهالي المنطقة ما حدث، حضر جعفر وطلقها وسط الشارع.

كارم يطلب الزواج من ثريا بعد طلاقها من جعفر العمدة

ليقوم بعدها كارم فتح الله يإبلاغ والده بأنّه سيتزوج بثريا، بعد طلاقها من جعفر، وعرض كارم على زوج شقيقتها، كيلو ذهب حال موافقتها، وبعد أن ذهبت ثريا لـ جعفر، وطلبت منه أن يردها لعصمته ويسامحها، يرفض طلبها، ووافقت ووضعت له شرط وهو حميتها من جعفر العمدة وأن يطلب منها الزواج أمام الحارة.

مي كساب تضرب كارم بالحذاء

وخلال الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة، عرض المشهد الذي نال إعجاب رواد السوشيال ميديا، فبعد أن طلب زواجها أمامهم جميعا، قامت «ثريا» مي كساب بضرب «كارم فتح الله» أحمد عبدالله بالحذاء، في وسط الشارع أمام «جعفر العمدة» محمد رمضان، وإهانته، وسط فرحة من جعفر، حيث ردها لعصمته، وتضمنت الحلقات ضرب جعفر العمدة لخطيب زينة السابق بعد أن رفض عدم إزعاجها واستهزأ به حتى لقنه درسا، وضربه وأخبره بأن يبتعد عنها.