ممثل بدرجة دكتور.. من هو أحمد عبدالله «كارم فتح الله» بمسلسل جعفر العمدة؟

منذ بدء السباق الرمضاني تمكّن أحمد عبدالله الذي يجسد الشخصية الشهيرة كارم فتح الله، بمسلسل جعفر العمدة، جذب انتباه قطاع كبير من مشاهدين العمل، بعد عرض المشاهد التي جمعته بالفنان محمد رمضان الذي يجسد دور جعفر العمدة، والفنانة مي كساب التي تجسد شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر، خلال الحلقات الأولى من المسلسل.

كارم فتح الله.. مشاهد الضرب الأبرز على السوشيال ميديا

وانتشرت المشاهد بشكل كبير وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه المشاهد هما المشهدين أولهما المشاجرة التي جمعت بين كارم فتح الله الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، وجعفر العمدة الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، والثاني هو مشهد ضرب ثريا التي تقوم بدورها مي كساب لـ كارم، بعد أن وافقت على طلبه للزواج منها بعد طلاقها من جعفر لكنها رفضت أمام المنطقة بعد أن تقدم لها بناء على رغبتها، وضربته بحذائها.

أحمد عبد الله.. درس الطب وعمل بالتمثيل

بدأ الفنان أحمد عبدالله أو كارم فتح الله مسيرته في الفن من بوابة البرامج فقدم قبل دخوله عالم التمثيل برنامج «طبيب الحياة» بعد تخرجه من الجامعة واستمر 3 سنوات على شاشة قناة الحياة، وبعدها بدأ يفكر في حلمه في التمثيل، وتعلمه من خلال ورش التمثيل، وفي بداية أدواره كان يلعب دور الطبيب بشكل درامي لمدة استمرت 4 سنوات.

المخرج محمد سامي يشيد بـ أحمد عبدالله

وبعدها توالت الأدوار المتنوعه الدرامية حتى قدم الشخصية الأشهر «كارم» في مسلسل جعفر العمدة، وكتب مخرج ومؤلف العمل محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إشادة بالفنان أحمد عبدالله، قائلًا: «الممثل الشاطر الموهوب المجتهد أحمد عبدالله، شكرا بجد على جرأتك في دور كارم، ومساعدتك لينا في تقديم المشاهد بالشكل ده، وأنك قدرت تفصل بين شخصك المحترم، وشخصية كارم، الدكتور العزيز والأخ الجميل من كل قلبي بشكرك».

مسلسل جعفر العمدة

يُذكر أنَّ مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض السباق الرمضاني عبر شاشة قناة dmc، من أنجح الأعمال الرمضانية لهذا العام، بعد أن تصدر جميع منصات التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه، ويترقب الجمهور استكمال أحداثه والمشوقة والمليئة بالإثارة، ويعد العمل من بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من فنانين الدراما المصرية أبرزهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.