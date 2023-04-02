الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين.. اعرف حصة الأسرة من السلع والخبز

خدمة الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة، من أبرز الخدمات التموينية التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب البطاقات سواء من خلال مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية.

الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين

ولإتمام خطوة الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين، يمكن تصفح بوابة مصر الرقمية، للاطلاع على قيمة الدعم المخصص لعدد أفراد البطاقة مع استعلام عن صرف البطاقة، باتباع الخطوات التالية:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية.

6- يجب الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على التالي.

7- يظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد المدرجين عليها ورصيد البطاقة من الدعم.

قيمة دعم أفراد بطاقة التموين

وتختلف قيمة دعم أفراد بطاقة التموين من بطاقة لأخرى، إذ تحصل الأسرة التي لديها بطاقة تموين مقيد عليها 4 أفراد على دعم شهري قيمته 200 جنيه مع عدد 600 رغيف على مدار الشهر بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد، فيما تحصل الأسرة التي لديها بطاقة مدرج عليها 3 أفراد على دعم شهري قيمته يبلغ 150 جنيهًا و450 رغيفًا شهريًا كدعم الخبز، أما الأسرة التي لديها بطاقة مقيد عليها فردان تحصل على قيمة 100 جنيه شهريًا دعمًا سلعيًا و300 رغيف شهريًا دعم خبز، وتحصل البطاقة ذو الفرد الواحد على 50 جنيه دعمًا في السلع و150 رغيفا طوال الشهر.