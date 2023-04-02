رئيس «ميناء دمياط»: انتهاء تكريك رصيفي 5و6 تمهيدا لدخولهم الخدمة

عقدت ميناء دمياط برئاسة اللواء احمد حواش بالزوم و بحضور كل من اللواء علاء ابراهيم العضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات و المهندس محمد خليل رئيس لجنه الشحن البحري و عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للحاصلات و أعضاء شعبة النقل الدولي بالغرفة التجارية بالاسكندرية اجتماعا هاما لمناقشة تطورات حالة انتظار البواخر بمحطة الحاويات موضوع الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في ضوء التحديات التي تواجة تصدير الحاصلات.

خلال الاجتماع أعلن اللواء أحمد حواش بانتهاء تكريك رصيفي 5 و 6 تمهيدا لدخولهم الخدمة و و أضاف بأنه لا يوجد سفن حاويات منتظرات خارج الميناء و تم تراكي كافة السفن و يوجد باخرة علي الرصيف و أعطاء تضبيط الاولويات للتراكي لبواخر الخضروات.

الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع

و كان اللقاء شهد حزمة من الاجرءات من اللواء علاء ابراهيم حيث تعهد بأنه خلال اسبوع من تاريخه لن يكون هناك اي انتظارات للشاحنات علي بوابات الميناء و قال المهندس محمد خليل بأنه بالفعل لمس تحسنا تدريجي ملحوظا الأسبوع الحالي بانخفاض زمن الانتظار و بدء عودة الحركة الي حالتها الطبيعية ما قبل الأزمة.