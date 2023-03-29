«تصديري الأغذية»: 3% نمواً في الصادرات أول شهرين من عام 2023

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023 نحو 665 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 20 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت 645 مليون دولار.

صادرات شهر يناير

وبحسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2023، بلغت صادرات شهر يناير 2023 330 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 8% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 306 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 339 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2023 بقيمة 368 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع في القيمة 5%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 123 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 50 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات.

6 % من الصادرات للولايات المتحدة

وحققت الولايات المتحدة الامريكية صادرات مصرية بقيمة 38 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 85 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%، تليها ليبيا بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%، فلسطين بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%.

أهم السلع الغذائية المصدرة

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2023 فقد تصدر القائمة صادرات السكر والجلوكوز بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو 61% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 يليها الفراولة المجمدة بقيمة 42 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47%، الشيكولاتة المصنعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 23%، المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 37 مليون دولار ونسبة نمو 15%، الخضار المجمد بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 34%، البسكويت والمحضرات الغذائية من الحبوب بقيمة 33 مليون دولار ونسبة نمو 26%، الخضر المحضرة والمعلبة بقيمة 29 مليون دولار ونسبة نمو 113%، الخمائر بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 8%، النباتات الطبية والعطرية بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 51%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 84%، .. وغيرها من السلع.