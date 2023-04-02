ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل الكتبية 101.. بطولات الجيش المصري

بعد تصاعد الأحداث بصورة كبيرة في الحلقات السابقة في مسلسل الدراما الوطنية الكتيبة 101، يبحث الجمهور عن ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل الكتبية 101 للمخرج محمد سلامة، ويجمع في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف، بجانب مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، إسلام حافظ، لبلبة، ميرنا نور الدين وفاء عامر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف محمد رجب، محمود عبد المغني، كريم فهمي، أحمد التهامي.

ويبدأ ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل الكتبية 101، بالتعريف بالشخصيات الرئيسية المقدم خالد (آسر ياسين)، والرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) وحربهم برفقة زملائهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية السرية في سيناء، على مدار 20 حلقة، وذلك منذ بداية الحلقة الأولى من حيث ينجح المقدم خالد في الإيقاع بعميل دولة أجنبية حاول تجنيد أحد المدنين.

ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل الكتبية 101

ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل الكتبية 101: هجمات إرهابية وبطولة أهل سيناء

ويتضمن ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل الكتبية 101، الهجمات الإرهابية التي استهدفت رجال الجيش بداية من كرم القواديس في الحلقة الأولى، وصولا إلى تفجير سيارة محملة بمادة متفجرة داخل القطاع 101، ضمن أحداث المسلسل، كما رصد رد الجيش على تلك الهجمات بعمليات نوعية نجحت في حصر تواجدهم على أرض الواقع.

كما ألقى المسلسل الضوء على بطولات أهل سيناء في مساعدة الجيش المصري على مواجهة التنظيمات الإرهابية وذلك من خلال شخصية الشيخ موسى (خالد الصاوي)، والذي يستشهد نجله سالم أثناء مساعدة الجيش في تعقب عدد من الإرهابين، بالإضافة إلى السيدة السيناوية مها (وفاء عامر) التي تتلقى تهديدات عديدة من أفراد التظيم بسبب إمداد الجيش بمعلومات تساهم في القبض على الإرهابين.