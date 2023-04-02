رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على 5 أشخاص ألقوا أكياس مياه مجمدة على قائدي السيارات ببورسعيد

كتب:

محمد بركات
04:26 م | الأحد 02 أبريل 2023
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 متهمين، عقب تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على قائدي السيارات ببورسعيد، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو والمزاح، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وجرى رصد تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية يتضمن إلقاء بعض الأشخاص أكياس من المياه على المارة بمحافظة بورسعيد، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مارس الماضي تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من (سائق) بقيام أحد الأشخاص بإلقاء أكياس مياه مجمدة على سيارته حال قيادته لها بدائرة القسم ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى للسيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو والمزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية النمساوية تحذر من زيادة الهجمات الإلكترونية الروسية

«مصر السيادي» يبدأ تحويل مقر وزارة الداخلية السابق لمجمع خدمي متعدد

وزارة الداخلية تحتفل بـ يوم المجند 2023.. عروض وبيانات عملية

وزارة الداخلية تكشف عن آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023 
بقلم محمد بركات