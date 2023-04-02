القبض على 5 أشخاص ألقوا أكياس مياه مجمدة على قائدي السيارات ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 متهمين، عقب تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على قائدي السيارات ببورسعيد، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو والمزاح، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وجرى رصد تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية يتضمن إلقاء بعض الأشخاص أكياس من المياه على المارة بمحافظة بورسعيد، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مارس الماضي تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من (سائق) بقيام أحد الأشخاص بإلقاء أكياس مياه مجمدة على سيارته حال قيادته لها بدائرة القسم ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى للسيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو والمزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.