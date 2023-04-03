11 ملفا ضمن أولويات المحليات الفترة الراهنة.. اعرفها

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين، إلى ضرورة التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء عن الأسر.

ومن بين الملفات التي يتم التركيز عليها بالمحافظات، وفق توجيهات وزير التنمية المحلية ما يلي:

- إنشاء المحافظات مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وتوفير قطع الأراضي.

- إجراءات حصر المشروعات المتعثرة في كل القطاعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات.

التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية

- العمل على التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتركيز على الأحياء الشعبية والأماكن النائبة، لتلبية احتياجات المواطنين.

- تكثيف الحملات الرقابية على الأٍسواق، وقيام الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات.

- تقديم الدعم للتحالف الوطني للعمل الأهلي، لدعم الأسر البسيطة، وتوزيع كراتين المواد الغذائية على المستحقين وغير القادرين، وفق بيانات الأسر الأولى بالرعاية، وفقا لقواعد الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.

- العمل على إيجاد حلول عاجلة لأسباب تعثر المشروعات، لبحث المقترحات الخاصة باستكمالها، وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منه، ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

- تطبيق قانون المحال العامة، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لتقنين الوضع وترخيص الأنشطة التجارية، ودمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

- التأكيد على أهمية اللقاءات الدورية بين المسئولين والمحافظين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

- استمرار العمل فى مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات، للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وزيادة المساحات الخضراء.

- تجهيز عدد 329 مجمعا خدميا بالقرى، من أجل تقديم خدمة أفضل للأسر والتيسير عليهم.

- تذليل أي عقبات أمام مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل خدمة أفضل للمواطنين.