محافظ الدقهلية يصدر 11 قرارا جديدا.. منها ترشيد الكهرباء بنسبة 75%

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم عن نتائج اجتماع المحافظ مع برؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من وكلاء الوزارة لمناقشة عدد من الملفات ومراجعة خطة العمل، وجرى اتخاذ 11 قرارا وإجراء للعمل بهم في الفترة القادمة.

اجتماع محافظة الدقهلية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية فقد حضر الاجتماع كل من: المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة والمهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء، وعدد من مديري الادارات العامة بديوان المحافظة.

قرارات اجتماع محافظة الدقهلية

وناقش الاجتماع الموضوعات التي تهم المواطنين وأن جميع كل مسئول في موقعه من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وجي اتخاذ القرارات والإجراءات التالية:

- التطبيق الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بنسبة 75% وتخفيض الإضاءة بواجهات المحلات التجارية.

- تشكيل لجنة للمرور على كافة الشوارع الرئيسية والفرعية لإزالة لمبات الإنارة الصوديوم واستبدالها بلمبات موفرة ترشيداً للكهرباء.

- المرور بشكل يومي على كافة الشوارع والميادين والقطاعات الخدمية لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

- التصدي الفوري والكامل لكافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

- عودة لقاء المواطنين الأسبوعي في كافة المراكز والمدن والأحياء لحل كافة مشاكل المواطنين.

- استمرار إقامة المنافذ والمعارض طوال شهر رمضان بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

- متابعة زراعة الأشجار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة ومتابعتها ما بعد الزراعة.

- سرعة الانتهاء من حصر كافة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة استعداداً لتدشين المرحلة الثانية.

- حصر كافة المشروعات المتعثرة على مستوى المحافظة لدراستها ووضع حلول جذرية لها.

- البدء الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والمالية لتطوير شارع الجيش وسرعة انهاء تطوير البنية التحتية قبل أعمال الرصف.

- جميع قضايا التعويضات الخاصة بالدولة والمتداولة في المحاكم لابد من مراجعتها شخصياً بالتنسيق مع المستشار القانوني والشئون القانونية بالمحافظة.