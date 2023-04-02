رئيس «الشيوخ» يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس بعد تعيينه بالمجلس

استقبل اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، الفريق عبدالمنعم التراس، الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيينه عضوا بالمجلس خلفا للواء الراحل مصطفى كامل، ورحب رئيس مجلس الشيوخ بالفريق التراس، متمنيا له التوفيق في عضويته بالمجلس، مثمنا اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق عبدالمنعم التراس مؤكداً انه اختيار صادف أهله.

استلام الكارنيه الأحد المقبل

وقام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتسليم كارنيه المجلس للفريق التراس، ومن المنتظر أن يؤدي اليمين الدستورية في جلسة المجلس العامة الأحد المقبل.

من جانبه، أعرب الفريق التراس عن عميق شكره وتقديره للرئيس السيسي عن ثقته في تعيينه بالمجلس، مؤكدا أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة له لخدمة هذا البلد العظيم.