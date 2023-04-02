مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة نقل و3 موتوسيكلات بالغربية

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، قبل أذان المغرب بدقائق قليلة، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بـ3 موتوسيكلات، على الطريق الدائري ببسيون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بتصادم سيارة و3 موتوسيكلات

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بسيون الدائري، بين سيارة ربع نقل و3 موتوسيكلات، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بإصابات خطيرة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف، ورئيس مجلس مدينة بسيون إلي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب، يدعى محمد أحمد المحلاوي، ويبلغ من العمر 22 عاما، وإصابة 3 آخرين، وهم: صبحي راضي الخولي، ويبلغ من العمر 12 عاماً، مصاب بجروح وكدمات بالوجه والرأس وسحجات بالجسم، وسعيد صابر زيدان، ويبلغ من العمر 37 عاماً، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى ومابعد الارتجاج وسحجات بالجسم، محمد حسن بدر، ويبلغ من العمر 55 عاماً، مصاب بجروح وكدمات وسحجات بالجسم ومابعد الارتجاج.

رفع آثار الحادث

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتم الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.