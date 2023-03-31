قناة القاهرة الإخبارية تبرز إشادات الجمهور السعودي بدراما المتحدة في رمضان

قالت فتاة سعودية، إن الدراما المصرية تحظى بمشاهدات كبيرة خاصة بشهر رمضان المبارك، إذ تلتف الناس كلها حول التليفزيون في هذا الشهر، ويكون هناك إقبال أكبر على المسلسلات الرمضانية وخاصة الدراما المصرية.

وأضافت سيدة سعودية أخرى في تقرير مذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأجواء الرمضانية دائمًا ما تكون مرتبطة بمشاهدة المسلسلات المصرية، مشيرة إلى أنها مرتبطة بصورة كبيرة بمسلسل الكبير أوي، ودائمًا ما تحرص على مشاهدته مع العائلة.

وأوضح شاب سعودي، أنه من الملاحظ وجود تنوع كبير في الأعمال هذا العام ما بين الوطني والاجتماعي وصار هناك زخم مختلف تمامًا ومحتوى قوي، فيما أشار رجل سعودي آخر إلى أن الدراما العربية بشكل عام متضمنة الدراما السورية والسعودية أصبح لها دور كبير.

غير أن الدراما المصرية بالفترة الأخيرة أصبح لها دور كبير وتمر بمرحلة قفزة جميلة وتحظى بمتابعين كثر خلال شهر رمضان، كاشفا عن حرصه على مشاهدة العديد من أعمال الدراما المصرية خلال شهر رمضان المبارك مثل مسلسل الكبير وستهم وجميلة.