«القاهرة الإخبارية»: انضمام بريطانيا لاتفاقية التجارة في المحيط الهادئ

أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق لانضمام المملكة المتحدة، إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، إذ قال: «بلادنا منفتحة وتمارس التجارة الحرة وهذا الاتفاق يظهر المنافع الاقتصادية الحقيقية للحريات التي نتمتع بها بعد مرحلة (بريكست)».

مزايا انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية

وبحسب التقرير الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن «سوناك» قد أكد أن انضمام المملكة المتحدة كأول بلد أوروبي إلى هذه الاتفاقية يعزز وضعها في الاقتصاد العالمي ويتيح لها استغلال فرص الابتكار والنمو وخلق وظائف جديدة، ويعفي الاتفاق أكثر من 99 في المئة من صادرات البضائع البريطانية من الرسوم الجمركية كما يوفر كذلك حماية للصناعات والجهات البريطانية الحيوية بما فيها الزراعية وخدمات الصحة الوطنية والثروة الحيوانية ومعايير سلامة الأغذية.

أطراف الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ

وتضم الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ كلا من ماليزيا وأستراليا واليابان وكندا والمكسيك وفيتنام وسنغافورة وتشيلي وبيرو وكندا ونيوزيلندا ويبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 500 مليون نسمة فيما يقدر إجمالي الناتج المحلي لها بنحو 11 تريليون جنيه إسترليني (قرابة 13.6 مليار دولار).