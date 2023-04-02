كيف استدرج 4 متهمين سائق تروسيكل وأنهوا حياته في الشرقية؟ «حكم بالإعدام»

جريمة بشعة شهدتها مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بدأت ببلاغ إلى رجال الشرطة من أسرة شاب يدعى «محمد»، سائق تروسيكل، تفيد بتغيبه عن المنزل وعدم عودته، وبدأ رجال الشرطة في تكثيف تحرياتهم لكشف غموض الواقعة وجمع خيوطها، وكانت النتيجة صادمة بعدما تبين مقتل الشاب على يد 4 أشخاص، وجرى القبض على المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر حمل رقم 11412 لسنة 2019.

اعترافات صادمة للمتهمين بقتل سائق التروسيكل

من خلال تحريات رجال الشرطة وجمع خيوط الجريمة تبين أن وراءها كل من «إسلام ص.»، 20 عاما، مقيم بندر بلبيس، وشقيقه «علي»، 22 عاما، كفيف، وصديقهما «صبحي. ش»، 22 عاما، مقيم بلبيس، وربة منزل استدرجت المجني عليه صاحب الـ 21 عامًا، إذ اتفق الشقيقان على استدراج المجني عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة.

المتهمون باعوا التروسيكل مقابل 2000 جنيه

واعترفوا بأنه عند صعوده إلى الطابق الثاني كما طلب منه المتهمون من أجل تحميل الخردة على التروسيكل، قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وتمزيق جسده بالسكين، ثم قاموا ببيع التروسيكل مقابل 2000 جنيه، لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس، وجرى القبض على 4 آخرين قاموا بشراء المسروقات مع علمهم بأنها مسروقة.

تأييد الحكم بإعدام المتهمين

وبعد انتهاء تحقيقات جهات التحقيق في الجريمة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد والسرقة، وقضت جنايات الزقازيق بالشرقية بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، بتهمة القتل العمد، والسجن 3 سنوات لأربعة آخرين لقيامهم بشراء التروسيكل مع العلم بأنه مسروق، وقام المتهمون بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت قرار محكمة الجنايات بالإعدام شنقا للمتهمين الأربعة.