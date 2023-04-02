ملخص أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج.. طلاق «رؤوف» و«شيرين»

أحداث شيقة شهدها مسلسل مذكرات زوج خلال عرض أول 10 حلقات منه، التي تدور في إطار زوج يواجه ملل وروتين الحياة الزوجية، فيدخل في حالة اكتئاب حادة، ويضطر لتسجيل مذكراته وإرسالها لمدرب لايف كوتشيج، لمساعدته على إيجاد حلول لمشكلاته، يأتي هذه ضمن ملخص أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، ملخص أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج، المكون من 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وضمن ملخص أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج، يعمل طارق لطفي الذي يجسد دور رؤوف، مراقبًا جويًا ومتزوج من عائشة بن أحمد، وتجسد دور شيرين ولديه طفلان، ويعيش حياة تعيسة، بينما زوجته لا تفهمه، فيذهب إلى الطبيب النفسي الذي يخبره بأنه بإمكانه التحدث معه في جلسات أون لاين.

ملخص أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج

ويحاول رؤوف تحسين حياتهما للأفضل بعد الملل والرتابة، وزوجته لا تستجيب لذلك في ظل انشغالها بالأبناء وعملها فيقرر رؤوف أن يترك المنزل بحقيبة ملابسه، ليختفي من حياتها ثم يستقيل من عملهن وفي نفس الوقت تشهد علاقة الدكتور طه عياد توترًا شديدًا مع زوجته «نجيبة» يصل إلى حد الانفصال، ليلقى الزواج غير التقليدي الذي اتفق عليه الطرفان مشكلات يعجزان عن حلها، ويلقى نفس مصير الزواج التقليدي.

وخلال أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج، تتوسل «شيرين» لحماتها «والدة رؤوف» بعد نصيحة من أصدقائها، حتى «لا تخطفه منها مها»، فتحكي لحماتها التي لا تحبها من الأساس عن مشاكلهما معا لإقناعه بالعودة إلى منزله، وبالفعل تقرر والدة «رؤوف» تجهيز شنطة رؤوف ليعود إلى منزله وتقول له: «لما يبقى عندك مشاكل تقفلوا على نفسكم بيتكم وتحلوها».

أحداث أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج،

تزور «فردوس» والدة «رؤوف» شقيقتها ووالدة «مها» التي تجمعها به برؤوف علاقة حب سابقة، بعد مقاطعة بين الشقيقتين لتعرف سبب العلاقة بين مها ورؤوف وتخبرهم بمشكلته وزوجته، وتطلب من «مها» بأن تختفي من الصورة لحين حل المشكلة في حين تقترح مها حل المشاكل بين والدتها وخالتها، وعلى اثر ذلك يدخل رؤوف في علاقة جديدة مع هدى فنانة المسرح التي تغير ستايل حياته ويحضرا حفلات موسيقية ورقص وسكر.

أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج

وشهد ملخص أول 10 حلقات من مسلسل مذكرات زوج، انفصال «رؤوف» عن زوجته «شيرين» بشكل جدي فيطلقها رسميًا، ويعيش أبناؤهما مع والدته، بينما يطلق كل منها في طريق مغاير للبحث عن ذاته فتنشغل «شيرين» بعملها بينما يعيش «رؤوف» قصة حب مع «هدى» بعد أن صرح كل منهما للآخر بالإعجاب به.