موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc.. رؤوف يسافر بعد الطلاق

بعد طلاق «رؤوف»، لـ شيرين، عاد لحالة ارتباك مؤقتة إلا أن صديقته الجديدة «هدى»، قررت مساعدته على الخروج سريعًا من تلك الحالة، وسافرا معًا إلى إحدى المدن الساحلية الهادئة، التي تتميز بالأجواء البحرية والصحراوية، ومارس رياضة التزلق على الرمال، وعندما زاد الحديث بينهما طرحت هدى سؤالًا غير مباشر على رؤوف إذا كان يفكر في الزواج مرة أخرى، إلا أنَّه سرعان ما تهرب من الإجابة على السؤال.

على الجانب الآخر، بدأت شيرين حضور جلسات علاج نفسي مع الدكتورة نجيبة، التي شجعتها على بدء الحياة من الجديد، والخروج والتعرف على أصدقاء جدد، وممارسة الرياضة، وألا تسمح للظروف التي مرت بها أن تؤثر على نفسيتها.

موعد عرض وإعادة الحلقة الـ11 من مذكرات زوج

تُعرض الحلقة الحادية عشر اليوم الأحد من مسلسل مذكرات زوج، الساعة 8:45 مساءً على قنوات سي بي سي العامة، وتعاد مرة أخرى على نفس القناة العامة الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل احمد بهجت، وبطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي.