مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ11 بطولة طارق لطفي.. هدى تسعى للزواج من رؤوف

تسعى «هدى » صديقة «رؤوف» الجديدة للتقرب أكثر منه، خاصة بعد أن أنهى علاقته مع شيرين وتمّ الطلاق، لذا تحاول أن تعلم مصير علاقتها معه، خاصة بعد قصة الحب الذي بدأت بينهما، إلا أن رؤوف يرفض الانسياق وراء مشاعره تجاها، خاصة أنّه مازال يفكر في ذكرياته مع شيرين ويعيش حالة ارتباك شديد بعد خطوة الطلاق والانفصال نهائيًا.

نصائح الدكتورة نجيبة لشيرين بعد الطلاق

على الجانب الآخر، وضمن أحداث حلقة مساء أمس من مسلسل مذكرات زوج، تزيد الجلسات بين الدكتورة نجيبة وشيرين، إذ تنصحها بأن تمنح نفسها فرصة جديدة مع كريم زميلها في العمل، وتستعد بالفعل للخروج معه.

وفى سياق آخر، يتلقى الدكتور طه عياد، الدكتورة نجيية، ويتبادلان الحديث حول علاقة «رؤوف» و«شيرين» والطريق المسدود الذي وصلت إليه علاقتها بعد زواج دام أكثر من 10 سنوات، ويختلفان حول مفهوم الحرية الذي يسعى إليه رؤوف بعد الزواج.

موعد عرض مذكرات زوج

تعرض الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، الليلة الساعة 8:45 مساءً، بطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة الراحل احمد بهجت، وإخراج تامر نادر.