مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. خالد سرحان يخبر «حامد» عن سر الحفر

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 12، الكثير من التطورات حول حكاية السلطان «حامد» ويجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، الذي ظل «حامد» ويؤدي دوره الفنان أحمد فهمي، يبحث عنها طويلًا.

مسلسل سره الباتع الحلقة 12

وشهد في مسلسل سره الباتع الحلقة 12، أول ظهور للفنان خالد سرحان، كواحد من دراويش السلطان حامد، بعد أنّ نجحت قوات الأمن في فض جماعة السلفيين الذين أرادوا هدم المقام، وفى هذه اللحظة تحدث «حامد» لشقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، عن أنّ هذه كرامات السلطان، لكن الأخير كَذّب الأمر، وهنا ظهر صوت خالد سرحان.

خالد سرحان من دراويش السلطان حامد

ورد خالد سرحان على شقيق «حامد»، قائلًا إنّ السلطان له كرامات بالفعل، فسأله «حامد» عن سبب قوله هذا الكلام، فأخبره أنه واحد من أبناء السلطان حامد، ولمح «حامد» في رقبة الرجل محفظة جلد كالتي وجدها في مقام السلطان، فسأله من أين جلبها، ليرد بأنّ هناك من يحفر للبحث عن الحكاية، ومن يحفر للبحث عن السر، ومن يحفر للبحث عن الكنز، لكنهم لن يجدوا أي شيء لأن أبناء السلطان عندما علموا بالحفر، أخذوا الكنز.