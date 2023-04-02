حكاية أول مطعم ساندوتشات فسيخ بالفيوم: بيفطروا الناس رنجة في رمضان

شيش وحوواشي وسيزر سلاد مصنوعين من الرنجة، تلك الأكلات الغريبة التي أثارت جدلًا واسعًا في محافظة الفيوم، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، بعدما افتتحت سيدة أول مطعم للفسيخ والرنجة يقدم وجبات مختلفة من الرنجة للصائمين في رمضان في صورة وجبات أو ساندوتشات أو "بوكسات" لتغير شكل الإفطار النمطي الذي اعتاد الجميع عليه.

ورغم غرابة الفكرة، إلا أنّها شهدت إقبالًا كبيرًا، فيما أقبل المواطنين على تناول وجبة إفطار عبارة عن وجبات رنجة بطرق مختلفة، فهذه مشوية، وأخرى مخلية، وغيرها شيش، وبجوارها حوواشي، ومعها سيزر سلاد رنجة.

أول مطعم فسيخ ورنجة

وقالت آية العربي صاحبة أول مطعم للفسيخ والرنجة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّها كانت عاشقة للرنجة والسردين والفسيخ طوال حياتها، وكانت دائمًا تقابلها الكثير من المشاكل في تناولها، إمّا أنّها غير موجودة، أو أنّه يجب شرائها بالكيلو وعملها في المنزل، أو عدم نظافتها ووجود زفارة بها.

ساندوتشات فسيخ ورنجة

وأشارت إلى أنّه من هنا جاءت إليها فكرة إنشاء أو مطعم ساندوتشات فسيخ ورنجة يتيح للجميع تناول تلك الأكلات المحببة إلى قلوبهم في صورة ساندوتشات، وبطرق أخرى مختلفة، في أي وقت وأي مكان، كما أنّها معدة بحب وحرص وعناية دون أن يكون فيها أي عيوب أو زفارة.

بالساندوتش أو الوجبة

وأوضحت أنّ الوضع مختلف كثيرًا عن محال الرنجة والفسيخ، فالبيع ليس بالكيلو لكن بالساندوتش أو الوجبة أو في صورة "بوكس متنوع"، فضلًا عن الحوواشي وشيش رنجة، وسلطة الرنجة.

البوكس الأكثر إقبالًا

وكشفت أنّ بوكس الفسيخ والرنجة هو الأكثر إقبالًا نظرًا لاحتوائه على أشكال مختلفة من الرنجة، حيث يضم ساندوتش من كل نوع، كما أنّ أسعاره في متناول الجميع، ويطلب بصورة كبيرة في التجمعات بالنوادي خصوصًا في الويك إند.

تناول الرنجة في رمضان

وشددت على أنّ حوواشي وشيش الرنجة من أكثر الأشياء التي أعجبت الجميع، حتى أصبح هناك طلبًا عليها في رمضان، ولكن شريطة أن يتم عملها من الرنجة الغير مملحة "عديمة الملح" إلى جانب سبريد وكافيار الرنجة، وبالتالي يتناولهم الشخص ولا يشعر بأي عطش.

إقبال كبير على سلطة الرنجة

وأضافت أنّ هناك إقبال وتعاقدات بينها وبين الكثير من الجيمات على عمل سيزر سلاد رنجة لهم، نظرًا لأنّ الرنجة تحتوي على الأوميجا 3 اللازمة للصحة والتخسيس فضلًا عن الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم.

لم تتوقع رد الفعل

وبيّنّت أنّه عند تنفيذها الفكرة كانت خائفة من الفشل أو رد الفعل، لكنها فوجئت بإقبال كبير، واستحسان الناس للفكرة، وإقبالهم على الشراء منها، وهو ما شجعها على إدخال وجبات وساندوتشات الأسماك والجمبري.

أسعار في متناول الجميع

وأكدت أنّ الأسعار في متناول الجميع، حيث يتراوح سعر كيلو الرنجة من 90 لحد 145 حسب النوع والتمليح، بينما تبدأ الساندوتشات من 25 جنيهًا، والسيزر سلاد رنجة من 65 جنيهًا، ووجبة الفرد من 55 جنيهًا.