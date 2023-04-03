مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على أون في رمضان 2023، يبحث عنها الجمهور في الوقت الحالي، وذلك بعد عرض 11 حلقة من المسلسل، وترصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على أون في رمضان 2023.

عرض مسلسل الكتيبة 101 على أون دراما في رمضان 2023

يُعرض مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023 ،عبر قناتي «أون» و«أون دراما»، فيُعرض على قناة «أون دراما» في تمام الساعة 7 مساءً، أما الإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 3 صباحًا والثانية في الـ10 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على أون في رمضان 2023

كما يعرض على قناة «أون» العامة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يذكر أنّ مسلسل الكتيبة 101، من نوعية الأعمال الوطنية التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية رمضان 2023، والمسلسل يشارك به عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم عمرو يوسف، آسر ياسين، رشا مهدي، محمد لطفي، محمود ياسين جونيور وغيرهم من الفنانين.