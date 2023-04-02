لطفي لبيب يكشف لـ«أنا والقناع» عن أكبر خطيئة ارتكبها في حق نفسه

تحدث الفنان لطفي لبيب، عن أكبر خطيئة ارتكبها في حياته وندم عليها لكنه لم يعترف بها من قبل، وذلك، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة».

وقال لطفي: «لم أسيء لأي أحد في حياتي، لكني أخطأت في حق نفسي كثيرا جدا، ساعات كنت أعمل أحيانا لمدة 24 ساعة وبشكل متواصل إلى أن أصبت بجلطة، أليس هذا ظلما لنفسي؟!».

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.