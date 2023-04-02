لطفي لبيب في «أنا والقناع»: «مش همثل تاني.. ومستمتع بالكتابة»

قال الفنان لطفي لبيب، إنّ محمد هنيدي هو أكثر فنان كوميدي ارتاح في العمل معه، مشيرًا إلى أنه كان سعيدا بالعمل مع الفنان كريم عبدالعزيز، ووصفهما بأنهما صديقاه.

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «الاتنين صحابي وبنشتغل مع بعض بس زعلان منهم عشان مبقوش يسألوا، بيكلموني في التليفون، ويقولوا لي هنجيلك ووعد، ومحدش بيجي».

وتابع الفنان، أنه لن يعود إلى التمثيل مرة أخرى: «أنا مستمتع بالكتابة، في التمثيل بعمل شخصية والكتابة بعمل العالم، الكاتب مبدع والمخرج مبدع والممثل مبدع من الدرجة الثانية، لأنه منفذ لإبداعات الآخرين».

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.