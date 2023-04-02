لطفي لبيب لـ«أنا والقناع»: أحفادي بيراعوا اني عندي «جلطة» فبيضطروا يبادلوني الابتسامة

قال الفنان لطفي لبيب، إنّه يخفي بالابتسامة كل شيء في حياته، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، موضحًا: «لو تعبان أو حزين وعاوز أخبي أسكت او أشكي لزوجتي، الشكوى بتريح وتفضي البطارية».

التفاؤل.. الخيار الأوحد

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «لم يعد لديّ أي اختيار في الحياة سوى التفاؤل، أنا ملتزم بهذا الأمر، فلا يستقيم أن أتشائم في هذه السن، ألجأ إلى الابتسامة كي أداري أحزاني، و أحفادي بيراعوا إني عندي جلطة فبيضطروا يبادلوني الإبتسامة، ومش عاوزين يشيلوني أي مشكلة، ولا أتدخل في حياة بناتي».

برنامج أنا والقناع

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.