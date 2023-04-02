إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص ما تسبب في إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم حبث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريف الإقليمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طالبة في حادث على الطريق الإقليمي

وفي حادث آخر، لقيت طالبة مصرعها صدمتها سيارة على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون، وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين وفاتها إثر نزيف في المخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 12385، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.