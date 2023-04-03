سعر الدولار اليوم الاثنين في بداية التعاملات بالبنوك

يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، استقرارًا، إذ سجل سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، ليكون بذلك أقل سعر شراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

وسجل أقل بيع لسعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم، بنك التنمية الصناعية والأهلي المصري ومصر، والأعلى سعرًا البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء 30.84 جنيه وللبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وبالنسبة لسعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، هو نفس سعر البنك الأهلي المصري، للشراء 30.75 جنيه، وللبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة، البيع 30.95 جنيه والشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

فيما يكون سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.