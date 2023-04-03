طرح حديقة «رمسيس الثاني» للمزايدة في مركز أخميم بسوهاج

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، إجراء مزايدة علنية لتأجير حديقة رمسيس الثاني أمام المنطقة الأثرية التي تضم تمثال ميريت أمون ورمسيس الثاني، بشارع الثورة، لمدة 3 سنوات بجلسة الأربعاء الموافق 19 أبريل الجاري.

على أن تُعقد المزايدة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وحددت الوحدة المحلية للمدينة، قيمة التأمين الابتدائي للمزاد بمبلغ 5 آلاف جنيه.

مبلغ تأمين دخول المزاد

ويجري زيادة مبلغ التأمين حتى 10% من قيمة المزايدة، فور رسو المزايدة بذات الجلسة عن مدة العقد بالكامل، وأفادت الوحدة المحلية بأنه للتقدم للمزاد، يمكن طلب كراسة الشروط مقابل 360 جنيهًا من المخازن بالوحدة المحلية، بالإضافة لشراء الطوابع ودفع القيمة الضريبية المحددة على الكراسة.

متحف ميريت آمون

يذكر أن حديقة رمسيس الثاني تواجه متحف الأميرة ميريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني، وزوجته المحبوبة، وصاحبة أكبر تمثال لأنثى جرى اكتشافه حتى الآن، فضلًا عن ضم المتحف لتمثال الملك رمسيس، لذا سميت بحديقة رمسيس.