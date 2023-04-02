مسلسل ستهم الحلقة 11.. روجينا تعمل على عربية فول

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل ستهم، بطولة روجينا، تطورات مفاجئة، وبدأت رحلة التعب والمشقة لـ ستهم، الشخصية التي تقدمها روجينا، بالقاهرة، إذ أنها بعدما أنقذت طفلتها الرضيعة من الموت الحلقة السابقة، قررت ترك المكان، والبحث عن العمل في مكان آخر، وبالفعل وجدت سيارة قديمة موجود بأحد شوارع القاهرة، فقررت العيش بها لحين وجود مكان تسكن فيه، وعرض عليها صاحب عربة فول العمل معه وافقت على الفور.

ستهم من بطولة روجينا

كما شهدت الحلقة بدء رماح «جهاد سعد»، التنقيب والبحث عن الآثار تحت منزل والدهم غانم، وبرج الحمام، وعرض رماح الأمر على كل من شقيقه جبر «محمد عبد الحافظ»، ومصطفى «إبراهيم السمان»، الذي رفض ما يفعله رماح خاصة في ظل غياب ستهم.

ستهم من إخراج رؤوف عبد العزيز

وتلقت روجينا، في وقت سابق، حفاوة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الـ10 حلقات الأولى من مسلسل ستهم للكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وأطلقوا عليها نجمة رمضان، إذ أنها اعتمدت على تغيير جلدها كليا، وجسدته بطريقة منفردة، واعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها بداية من الحلقات الأولى.