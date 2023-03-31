روجينا: دور «ستهم» كان صعبا بدنيا وذهنيا ويشعرني بالقهر

قالت الفنانة روجينا، إنها تجتهد في أداء أدوارها، ولكل مجتهد نصيب، متابعة: «أنا بجتهد وبعمل اللي عليا وببذل مجهود، وبحب شخصياتي اللي بعملها أوي، ودايمًا بعد كل شخصية بعملها بدور على الأصعب، أنا هعمل إيه أصعب، فبتكون كده حالة تحدٍ بين الممثل وشخصياته لغاية ما تظهر للناس والناس تتفرج عليها وتبقى لحم ودم، ويتفاعلوا معاها فبحس كده بحالة سعادة».

روجينا: «ستهم» أصعب شخصية قدمتها

وكشفت روجينا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لينا الطهطاوي ببرنامج «كواليس» على راديو نجوم إف إم، عن أن دورها في مسلسل ستهم هي صعب، فهي أصعب شخصية قدمتها على مدار تاريخها الفني، متابعة: «شخصية صعبة جدًا جدًا، شخصية صعبة بدنيًا وصعبة ذهنيًا وصعبة بكل تفاصيلها، لأول مرة بعمل شخصية راجل، في تحولها لأنها تلبس لبس الرجالة واحتكاكها بالناس في الفترة دي صعبة أوي ده اللي جاي في المسلسل الفترة الجاية».

وأوضحت الفنانة روجينا أن دور «ستهم» يبدأ من تعرضها للظلم من الأخوات وقهرها بقتل زوجها وابنها، وعدم حصولها على ميراثها، كما تتعرض لظلم المجتمع ورفضه لعملها، مشيرة إلى أنّ أداءها للشخصية عرّضها لمشاكل نفسية جعلها تصاب بالضيق الشديد، وأحيانًا تشعر بالقهر والظلم، بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الشخصية.

روجينا: مهن الرجال صعبة ولا تتحملها المرأة

ولفتت روجينا إلى أنّها لأول مرة تعترف بأنّ مهن الرجال بالفعل صعبة وأنه توجد مهن للرجال صعبة جدًا لا تتحملها النساء، مؤكدة أنّ المرأة التي تتمكن من اقتحام هذه المهن هي «ست الستات»، أو «ستهم» بالفعل.