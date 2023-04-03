ما السر وراء ثبات موعد أذان العصر خلال رمضان بالقاهرة؟.. «البحوث الفلكية» يوضح

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبب العلمي والفلكي في ثابت موعد أذان العصر طوال أيام شهر رمضان 2023 بمحافظات القاهرة الكبرى، ليكون الساعة 3:30 مساءً، وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أن السبب في ذلك يرجع إلى درجتي خط الطول والعرض، وثباتهما وقت الظهر، ويختلف التوقيت من مدينة لأخرى.

البحوث الفلكية

أكد المعهد التابع لوزارة التعليم العالي، أن الظاهرة ليست لها علاقة بظواهر الأرض أو القمر أو الظواهر الفلكية، موضحا أن الشهر الجاري يشهد ثبات المواعيد في العصر طوال أيامه، وفرق بسيط جدا في توقيت بعض الفروض بمختلف الأيام.

وأوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية لـ«الوطن»: «هناك عوامل مختلفة، وعلى سبيل المثال ميل الشمس على خط العرض الخاص بكل بلد، وفي صلاة العصر لدى بعض البلاد ثابت لم يتغير»، وهو ما يؤدي إلى ثبات موعد الأذان أحيانا لفترة، وهو ما حدث خلال الفترة الجارية، مع موعد صلاة العصر في محافظات القاهرة الكبرى، مؤكدا أن السبب محسوس وليس نتيجة أي ظواهر.