طرح البرومو الرسمي لمسلسل حرب المقرر عرضه 21 رمضان

طرح المنتج تامر مرسي، البرومو الرسمي لمسلسل حرب، المقرر عرضه 21 رمضان، عقب انتهاء عرض مسلسل الكتبة 101.

البرومو الرسمي لمسلسل حرب

ونشر تامر مرسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بدءا من 21 رمضان إن شاء الله حصريا على قناة أون».

وتبين من خلال البرومو، أن الفنان أحمد السقا يجسد شخصية تكفيري، ومحمد فراج يقدم دور ضابط بالأمن الوطني، والمسلسل من إخراج أحمد جلال.

نجوم الفن يتفاعلون مع بوستر مسلسل حرب

وكان الفنان أحمد السقا، طرح بوستر مسلسله الجديد «حرب»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه: «انتظرونا إن شاء الله في رمضان مسلسل حرب على قناة أون.. توكلنا على الله».

وحظي بوستر مسلسل حرب بتفاعل كبير من نجوم الوسط الفني، إذ كتبت منى زكي: «ألف مبروك يا حمادة بالنجاح والتوفيق يا رب»، بينما علقت الفنانة ريم مصطفى: «ألف مبروك يا حبيبي».