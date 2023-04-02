«الجنرال بيلو» لـ«إكسترا نيوز»: خالد يوسف لم يبخل على أي فنان في سره الباتع

قال الفنان نضال نجم، صاحب دور الجنرال بيلو في مسلسل «سره الباتع»، للمخرج خالد يوسف، والمشارك في سباق الدراما الرمضاني، إنه شعر بسعادة غامرة عندما طلبه المخرج خالد يوسف للقيام بهذا الدور لشخصية مهمة في المسلسل.

نضال نجم: من موقع تصوير سره الباتع

وأضاف نضال نجم، خلال استضافته بقناة «إكسترا نيوز» من موقع التصوير: نحتاج للعمل مع مخرجين مهمين مثل خالد يوسف، والذى يعمل على منحنا إفادة شخصية فنية، كما أن المخرج المهم نتعلم من ملاحظاته وتوجيهاته كما أنه ليس بخيلا على أي فنان في المسلسل»، مشيرا إلى أن كل الجهد الذي صنع خالد يوسف يعطيه للممثل في ثانية.

نضال نجم: احترم الجمهور لتأدية أقصى ما عندي

وأوضح «نجم» أن أهم شيء بالنسبة لي هو أن يعلم المشاهد أنه إذا تم إسناد دور لي، احترم الجمهور لتأدية أقصى ما عندي في كل تجربة.

وعن الشخصية، أضاف: «دور الجنرال بيلو هو شخصية محورية في المسلسل، فهو يعبر عن جانب الشر بأكمله في دراما العمل، وأكثر ما شجعني على إتقان هذا الدور هو العمل بجوار عمالقة التمثيل المشاركين في العمل».