تحرير عدة محاضر أثناء حملة مكبرة على المحلات في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في محافظة سوهاج، برئاسة ممدوح عباس رئيس المركز، حملة مكبرة بمدينة جهينة وقرية نزة الحاجر، لإحكام السيطرة على المحلات التجارية والجزارة، ورفع الإشغالات وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.

تحرير محاضر ومخالفات في حملة مكبرة

وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محاضر ومخالفات متنوعة بين «عدم إعلان عن الأسعار - ذبح خارج السلخانة - نظافة»، وذلك تحت إشراف أحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المركز، بالاشتراك مع الطب البيطري وإدارة التموين واﻹدارة الصحية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري، والإشغالات ورخص المحلات والنظافة بالوحدة المحلية وقوة من مركز الشرطة.

إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع

وشدد «عباس» على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، والتصدي لكافة المخالفات بشتى صورها؛ وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار؛ ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.