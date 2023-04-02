ملخص الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج.. هل يتزوج رؤوف من هدى؟

شهد ملخص الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، أحداث شيقة وغير متوقعة، حيث بدأت «شيرين» تتعافى من تبعات طلاقها من «رؤوف»، حيث اعتذرت لبكر زميلها في العمل على إثر خلاف نشب بينهما بسبب سواء الفهم، وتسبب هذه الاعتذار في تقريب المسافات بينهما مما يدل على بداية علاقة جديدة.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج

وتضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، عرض سيف على سلمى مقابلة والدته ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، ورغم أنها لا تفضل الزواج إلا أنه نجح في إقناعها برؤية والدته، التي أصيبت بصدمة حينما تعلم أن «سلمى» فتاة تعيش وحيدة مع والدتها لا تربطها أي علاقة بأهلها لا سيما بعد أن تخلى عنها والدها، ورغم أنها فتاة قوية ومثابرة وناجحة إلا أنها لا تقتنع بها كزوجة لابنها.

وضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، يذهب «رؤوف» إلى مكان إقامة «هدى» ليصالحها بعد رفضه الإجابة عن سؤالها له بالزواج، فيتفاجأ بأنها تركت المكان كله وسافرت مع الوفد، لذا حاول «رؤوف» التوجه للمسرح ليصالحها، فرفضت مقابلته أو مجرد الاستماع له وطالبته أن يترك المكان لكونها مشغولة في بروفة عمل.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11

وعلى صعيد آخر من أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، يختلف الدكتور طه مع زوجته الدكتورة نجيبة حول تحليل شخصية «شيرين» و«رؤوف» عقب تعافيهما من الطلاق ورحلتهما في البحث عن ذاتهما، ويحاولان تحليل المشاكل التي تواجههما، حيث تخبره نجيبة بأن المرأة ليست في حاجة للرجل بينا الرجل في حاجة للمرأة ولا يستطيع العيش بدونها لينشب بينهما خلافا، فتقابل نجيبة طليقها الذي يخضع لجلسات اللايف كوتشينج لديها، ويخبرها بمفاجأة صادمة وهي أنها لا تعالجه وإن ما تقدمه مجرد «تهجيص» لا جدوى منه وتفعله بحجة مكايدة زوجها الدكتور طه عياد لكونهما على خلاف مع بعض.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكونة من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.