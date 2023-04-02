مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. شيرين تتعافى بعد الطلاق وتفتعل مشكلة جديدة

بدأ مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، بتعافي «شيرين» من تبعات طلاقها من «رؤوف»، حيث تفتعل مشكلة جديدة مع زميلها في العمل بسبب محاولته التقرب منها، وتروي لصديقتها المقربة منها ما حدث له فتنصحها بما يجب فعله.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11

وتضمنت مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، عرض سيف على سلمي مقابلة والدته ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، ورغم أنها لا تفضل الزواج إلا أنه نجح في إقناعها برؤية والدته.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11

وضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، يذهب «رؤوف» إلى مكان إقامة «هدى» ليصالحها بعد رفضه الإجابة عن سؤالها له بالزواج، فيتفاجأ بأنها ترك المكان كله وسافرت مع الوفد، بينما تشعر شيرين بأنها تحررت من قيود علاقتها السابقة وأصحبت تهمتم بحياتها الشخصية وعملها وأطفالها.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل احمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكونة من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.