مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. والدة «سيف» ترفض زواجه من فتاة يحبها

تتوالى أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج في إطار درمي شيق، حيث تقابل والدة سيف «سلمى» الفتاة التي أحبها ابنها من أجل التعرف عليها والزواج منها، لكن الأم تصاب بصدمة حينما تعلم أن «سلمى» فتاة تعيش وحيدة مع والدتها لا تربطها أي علاقة بأهلها لا سيما بعد أن تخلى عنها والدها، ورغم أنها فتاة قوية ومثابرة وناجحة إلا أنها لا تقتنع بها كزوجة لابنها.

الحلقة الـ 11 من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، يختلف الدكتور طه مع زوجته الدكتورة نجيبة حول تحليل شخصية «شيرين» و«رؤوف» عقب تعافيهما من الطلاق ورحلتهما في البحث عن ذاتهما، ويسقطان تحليلهما على المشاكل التي يعاونان منها كزوجين، حيث تخبره نجيبة بأن المرأة ليست في حاجة للرجل بينا الرجل في جاجة للمرأة ولا يستطيع العيش بدونها لينشب بينهما خلاف.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 11

وتضمنت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 11، مفارقات غريبة، حيث اعتذرت شيرين لبكر زميلها في العمل على أثر خلاف نشب بينهما بسبب سواء الفهم، وتسبب هذه الاعتذار في تقريب المسافات بينهما مما يدل على بداية علاقة جديدة.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل احمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكونة من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.