صحيفة عكاظ عن العلاقات المصرية السعودية: تاريخية أساسها التعاون والشراكة

نشرت جريدة عكاظ السعودية، تقريرًا عن العلاقات المصرية السعودية، بعنوان: «العلاقات السعودية – المصرية.. من التعاون إلى الشراكة».

تطور ملحوظ في العلاقات المصرية السعودية

وأشار تقرير صحيفة عكاظ، إلى أن: «العلاقة السعودية المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، خصوصًا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأوضحت الصحيفة، أن هذه العلاقات تتميز بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلًا عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الآراء التي تهم الرياض والقاهرة، ما أسهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة.

ولفت التقرير، إلى أن تلك العلاقة وصلت بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية.

وأفاد تقرير عكاظ، بأن المملكة ومصر تتمتعان بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مما يعزز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

وتعد المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة «كوفيد 19» ومن بينها مصر، إذ قدمت أخيرًا، وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

المملكة تسهم في جهود مصر التنموية

وتسهم المملكة، في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، إذ بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.