الكاتب الصحفي أشرف العشري: العلاقات المصرية السعودية.. 100 عام من التفاهم

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي كان من القلب، فوصل إلى الأفئدة والعقول من قبل الحضور، في الإمارات ودول الخليج ومصر، لتبيان وتوضيح الكثير من المواقف والتحديات التي واجهتها مصرُ في السنوات التسع الماضية.

تحديات خطيرة

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، أنّ الدولة المصرية كانت في طريقها إلى مواجهة تحديات بالغة الأهمية أدت في لحظة ما إلى الكثير من الشكوك والمواقف السلبية، لكن الرئيس السيسي مع الأشقاء في الخليج، استطاعوا أن يوفروا الاستقرار في مصر.

تاريخ طويل

وتابع: «هناك تاريخ طويل على مدار مائة عام من التفاهم والانسجام في العلاقات المصرية السعودية، بلغت ذروتها في السنوات التسعة الماضية، منذ عام 2014، حيث أضفى الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من نقاط التفاهم والتلاقي وتوسيع رؤى التفاهم مع المملكة نحو رسم خريطة مستقبل العلاقات تتمتع بالكثير من الخصوصية والعمق على مسار العلاقات الأسمى في الشرق الأوسط والعالم العربي تحديدا، إذ إن البلدين يمتلكان مقومات القوة والحضور والاشتباك السياسي والدبلوماسي والتعاون المشترك لمواجهة الكثير من هذه التحديات».