مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12.. يسرا تنتظر مقابلة الجدة سوسو

يشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12، تفاصيل ذهاب الدكتورة «سميحة» التي تجسد دورها الفنانة يسرا، إلى دهشور من أجل مقابلة الجدة سوسو التي لم تظهر بعد في الحلقات، ولا يعلم أحد مكانها، خاصة بعد علم أسرة «سميحة» أنّ الجدة تزوجت وسافرت لحضور سبوع أحد أقارب زوجها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12 بطولة يسرا

وتشير الأحداث في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12، إلى أنّ «سمير المسيطر» ويؤدي دوره الفنان محمد محمود، يستغل «سميحة»، بعد بيعه شقتها دون معرفتها من أجل الحصول على أموالها، وذلك عبر إعادته «الحسيني» للعمل لديه مرة أخرى من أجل التحري عن «سميحة» والتدقيق فيما تفعله.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12 إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12، سيشهد العديد من المشاهد الكوميدية بين مايان السيد التي تجسد دور «سماح» ابنة الدكتورة «سميحة»، و«بويكا» ويؤدي دوره مصطفى عنبة، بعد أن رافقهم إلى دهشور وظل ينتظرهم حتى ينتهوا من مقابلة الجدة سوسو.