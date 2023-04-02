6 خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.. تعرف عليها

يهتم الكثير من قائدي السيارات، بمعرفة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023، والتي يجب دفعها في نيابة المرور حتى يتمكن صاحب السيارة من تجديد تراخيص سيارته، ولذلك فإن موقع النيابة العامة أتاح كل ما سبق، لمعرفة تلك المخالفات وتقديم التظلمات عنها، وفي هذه الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية 6 خطوات للاستعلام على مخالفات المرور بالرقم القومي.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023، الجميع من قائدي السيارات يستطيعون الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 من خلال عدة خطوات وهي: الخطوة الأولى الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر من هنا، ثم الخطوة الثانية يقوم باختيار أيقونة الاستعلامات، وفي الخطوة الثالثة، يتم تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، وفي الخطوة الرابعة الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، ثم في الخطوة الخامسة كتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، وفي الخطوة السادسة الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 وطرق التظلمات

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 وطرق التظلمات، يوجد إجراءات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي الخاص بمالك السيارة 2023 في عدة خطوات أيضَا، أولا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنيابة المرور هنـــا ثم يقوم اختيار كلمة «التظلمات» سواء كانت خاصة بالسيارة أو القيادة والضغط عليها، ثم يقوم بكتابة الرقم القومي داخل الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل المخالفة لظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بحديها الأقصى والأدنى والضغط على كلمة «الموافقة» على الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، ثم الضغط على كلمة «إرسال»، ثم يظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، مدون برقم الطلب، احفظ به لاستخدام الرقم في متابعة النتيجة، وبعد أقل من 24 ساعة ترسل نتيجة التظلم على المخالفة عبر رسالة على رقم تليفونك المحمول.