مصرع شخص وإصابة 2 في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه وأُصيب 2 آخرين في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وقعت بنطاق مركزي «كفر الشيخ، وبيلا»، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول جثة ومصابين فى حوادث متفرقة بمركزي «كفر الشيخ، وبيلا».

بالفحص، تبين مصرع، «ا.ع.ع»، 30 سنة، من قرية الكراكات، بمركز بيلا، في انقلاب دراجة نارية، كما أُصيب كل من، «ع.هـ.ح»، 20 سنة، بجروح وكدمات، في انقلاب دراجة نارية بمدينة كفر الشيخ، و«أ.أ.ا»، 12 سنة، بجروح واشتباه كسور، لسقوطه من أعلى بمدينة كفر الشيخ.

إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، كما تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.