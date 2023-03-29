إصابة 11 شخصا في حوادث متفرقة بالفيوم اليوم.. تصادم ومشاجرة

أصيب 11 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في 5 حوادث متفرقة بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك، تنوعت بين تصادم وانقلاب، ومشاجرة، فيما كان السبب الرئيسي المشترك بين جميع الحوادث هو السرعة الزائدة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهم، كما تحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 5 مواطنين في تصادم بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم «دراجة نارية» تروسيكل بالرصيف، على طريق سنورس القديم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه القاهرة، وتحديدًا أمام كافيتريا أبو أدهم الصعيدي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيق.

إصابة شخصين في مشاجرة بالفيوم

وأصيب شخصان بشظايا طلقات خرطوش، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين مجموعة أشخاص في شارع مصطفى باشا بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي الغربي، قرب مدخل طامية أمام كشك سنورس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.