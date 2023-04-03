موعد إعادة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة cbc.. صراع الميراث مستمر

يبحث المشاهدون عن موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة CBC، بعد تصاعد الأحداث التي تفاعل معها الجمهور خاصة بعد حصولها على ممتلكات والدها بموجب الوصية التي تركها لها قبل وفاته، الأمر الذي فتح صراعًا بينها وبين أشقائها ووالدتها بعد حرمانهم من الميراث.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc

يبدأ موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc في تمام الساعة 8.30 صباحًا، فيما يعرض المسلسل على القناة نفسها في تمام الساعة 6.15 مساءً عقب أذان المغرب، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

شهدت أحداث مسلسل جميلة في الحلقات السابقة الكثير من الأحداث والأزمات المتلاحقة التي طالت جميلة، بعد معرفة تفاصيل الوصية التي تركها لها والدها قبل رحيله، والتي تنازل فيها عن جميع أمواله وممتلكاته لها وحرمان ووالدتها وأشقائها من الميراث، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، والفنانة سوسن بدر، وهشام إسماعيل، أحمد الشامي، وعبير صبري، وسامح الصريطي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، وصبري عبدالمنعم، ومروة الأزلي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.