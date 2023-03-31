موعد إعادة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة cbc

يأتي موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc، في ظل تصاعد حدة الأزمات التي تواجه ريهام حجاج، بعد حصولها على ممتلكات وأموال والدها بموجب الوصية والعقود التي الكشف عنها بعد وفاته، الأمر الذي فتح بابًا للصراع والمؤامرات، في ظل حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث، فضلًا عن طمع بعض أصدقائها للاستيلاء على أموالها من خلال إفساد حياتها والوقيعة بينها وزوجها زياد.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc

يأتي موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc في الساعة 8.30 صباحًا، فيما يعرض المسلسل على نفس القناة في الساعة 6.15 مساءً عقب أذان المغرب، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال الحلقة 9 من مسلسل جميلة، تبدأ شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، في مواجهة أزمة تسريب فيديو لها غير لائق يجمعها وعشيقها طارق نصار، من خلال زوجته انتقامًا منهما.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، هشام إسماعيل، أحمد الشامي، عبير صبري، سامح الصريطي، يسرا اللوزي، هاني عادل، صبري عبدالمنعم، مروة الأزلي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.