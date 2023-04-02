مسلسل جميلة الحلقة 11.. زوجة طارق نصار تهدده ووالدة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج، رفض داليا زوجة طارق نصار، وتجسد دورها عبير منير، قبول اعتذاره بشأن خيانته لها مع شهيرة والدة جميلة، التي تلعب دورها الفنانة سوسن بدر، وتهديده بأنه إذا أعلن أمام الناس أن الفيديو الذي يجمعه و«شهيرة» غير صحيح، سترد هي بعنف من خلال فيديو آخر تشرح فيه للجميع تفاصيل خيانتهما لها.

مسلسل جميلة الحلقة 11

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 11، عاتب أبناء طارق نصار الذي يقوم بدوره سامح الصريطي، والدتهم «داليا»، بسبب تسريبها فيديو يجمع والدهم مع «شهيرة»، وتأكيدهم أن هذا الأمر تسبب في إحراج شديد لهم.

أحداث مسلسل جميلة

ومع أحداث مسلسل جميلة، حاول طارق نصار، الاعتذار لزوجته والعودة إليها بعد تطليقها، إلا أنها رفضت، وأكدت أن طلبه بالعودة ليس حبًا فيها ولكن من أجل أموالها، وتمسكت بموقفها تجاه الأزمة وعدم التراجع.

أزمات تسريب فيديو والدة جميلة

واتصل طارق نصار، هاتفيًا بشهيرة والدة جميلة، وأكد لها أنه لا يستطيع الخروج أمام الناس لتكذيب ما جاء في الفيديو المسرب، بسبب تهديد طليقته له، وخوفًا من خروجها على السوشيال ميديا وإعلان الكثير عن علاقتهما.