موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل جميلة.. الأزمات تلاحق أسرة جميلة

يأتي موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراعات والأزمات التي تعيشها جميلة وتحيط بها من كل جانب، بين أزمات أسرتها وصراعهم حول الميراث، وأسرارهم التي بدأت تتكشف للجميع، فضلًا عن محاولات المقربين منها لإفساد علاقتها مع زوجها زيا لإنهاء هذا الزواج، طمعًا في ممتلكاتها وأموالها.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل جميلة

يأتي موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل جميلة، مساء اليوم في الساعة 6.15 عقب أذان المغرب على قناة cbc، وفي الساعة 11.15 على قناة on tv، وفي الساعة 1.15 صباحًا على قناة الحياة، إلى جانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، تزداد محاولات نيرمين طليقة زياد، وصديقه هشام وزوجته شيري، للوقيعة بين جميلة وزوجها هشام، وتضليله بشأن بعض المعلومات التي تخفيها جميلة عنه والتي تخص أسرتها، فضلًا عن امتناعها عن الإنجاب وقيامها بتجميد بويضاتها.

أزمات تلاحق جميلة

أزمات كثيرة تواجه جميلة، بين خيانة والدتها لوالدها، وانتشار فيديو يجمعها ورجلًا يتبادلان خلاله كلمات الغزل والحب، ومحاولة انتحار شقيقها جراء الفيديو الذي يحاول البعض استغلاله لإنهاء الحياة الزوجية لجميلة بشكل نهائي.