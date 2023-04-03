أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنّ إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة، وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل، وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.

محافظ الشرقية يفتتح فعاليات الدورة الرمضانية السادسة

جاء ذلك، خلال افتتاحه فعاليات الدورة الرمضانية السادسة في ألعاب «خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - الشطرنج»، للمديريات الخدمية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بمشاركة مديريات «المالية - الصحة - التموين - الطب البيطري»، وهيئات الإسعاف والتأمين الصحي والبريد ومصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى الديوان العام ورئاسة مركزي الزقازيق وفاقوس، وحيي أول وثانِ.

تقديم فقرات فنية لطلائع مركز شباب الزقازيق

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور ابراهيم محمد متولي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ومحمد الأباصيري رئيس مركز فاقوس، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم دخول حملة أعلام الفرق المشاركة، ثم تقديم فقرات فنية لطلائع مركز شباب الزقازيق بحري، تلاها ابتهالات دينية، وقدم لاعبو ولاعبات مديرية الشباب والرياضة، عروض رياضة الكونغ فو، نالت استحسان الحضور.

كما حرص محافظ الشرقية، على مشاركة لاعبي ولاعبات رياضتي تنس الطاولة والشطرنج، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة، متمنيًا لهم التوفيق والفوز بالدورة الرمضانية.

وسدد محافظ الشرقية، ركلة البداية، إيذانًا بانطلاق فاعليات الدورة الرمضانية، وبدء المنافسات الرياضية بلقاء فريقي «المحافظة والشباب والرياضة».