مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. جيهان الشماشرجي ترفض مقابلة طارق لطفي

أحداث مثيرة عرضتها الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج في إطار درمي شيق، فقد حاول «رؤف» التوجه للمسرح مقر عمل «هدى» - جيهان الشماشرجي- ليصالحها عقب سؤالها المحرج له عن الزواج منها إذا أحبها، والذي رفض «رؤوف» - طارق لطفي- الإجابة عنه في الحلقة السابقة، فرفضت مقابلته أو مجرد الاستماع له وطالبت أن يترك المكان لكونها مشغولة في بروفة عمل.

الحلقة الـ 11 من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، تقابل الدكتور نجيبة - سماء إبراهيم- طليقها الذي يخضع لجلسات اللايف كوتشينج لديها، وتخبرها بمفجأة صادمة وهي أنها لا تعالجه وانا ما تقدمه مجرد «تهجيص» لا جدوي منه وتفعله بحجة مكايدة زوجها الدكتور طه عياد لكونهما على خلاف مع بعض.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 11

وتضمنت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 11، أحدث مهمة حيث اعترفت سماح للدكتور طه عياد- خالد الصاوي- بما فعلته مع نجيبه زوجته من أجل أن يعرف هل تحبه أم لا رغم الانفصال المنلى بينها والخلاف المستمر الذي لا يهدأ.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل احمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكونة من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.