تحذيرات من «البيئة» لكبار السن بالبقاء في المنازل لتجنب الأتربة العالقة

أعلنت وزارة البيئة أنه تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء، متوقعة وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة العالقة على شمال الصعيد وغرب البلاد «سيوة - السلوم - مناطق من مطروح»، على فترات متقطعة، ما يؤثر سلبيًا على جودة الهواء، ووجّهت الوزارة نصيحة للمواطنين؛ لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

التهوية سيئة مع انخفاض ملحوظ في الطبقة الحدية

وأوضحت وزارة البيئة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإنّ من المتوقع خلال الفترة من الاثنين وحتى الثلاثاء أن تكون التهوية سيئة مع انخفاض ملحوظ في الطبقة الحدية خاصة خلال المساء والصباح الباكر، ما يزيد الإحساس بتركيز الملوثات، كما متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة العالقة على شمال الصعيد وغرب البلاد «سيوة - السلوم - مناطق من مطروح» على فترات متقطعة، ما يؤثّر سلبيًا على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق

ونصحت وزارة البيئة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق، خلال هذه الفترة؛ لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد وزارة البيئة أنّ غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.