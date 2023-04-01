22 صومعة وكاميرات مراقبة.. استعدادات الغربية لتوريد محصول القمح

تستعد محافظة الغربية، إلى حصاد محصول القمح، وتوريده داخل صوامع القمح، الأسمنتية والترابية على قدم وساق العمل من أجل تجهيزها لاستقبال المزارعين برفقتهم محصول القمح 2023.

تجهيز الصوامع

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة يتواجد بها 22 موقع تخزيني لمحصول القمح، في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بإجمالي نحو 189 ألف طن قمح، و هناك متابعة من اللجنة لتوريد القمح لاستعدادات محصول القمح عام 2023.

وأشار «رحمي» إلى «الوطن» أنه حرص على القيام بجولة تفقدية مؤخراً للوقوف على استعدادات الصوامع والشون الأسمنتية والترابية لاستقبال القمح، موجهًا كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين من أجل نجاح عملية التخزين لهذا العام.

لجان تتابع التوريد

وكشف مسؤول في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن محافظة الغربية بها، 22 موقع تخزيني لمحصول القمح بطاقة استيعابية 189 ألف طن قمح، وجميعها جاهزة وفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجميعها متوفر بها لجان تعمل على متابعة أعمال التوريد والتأكد من وجود القمح، وأنه انتاج العام.

وأوضح أن الصوامع والشون متواجدة على جميع أنحاء المحافظة، ومنها شونة الريان والتي تستوعب 6 آلاف طن على الجزء الأسمنتي و15 ألف على الجزء الترابي، وصومعة طنطا المعدنية والتي تسع 20 ألف طن من القمح في 8 خلايا، إلى جانب صومعة طنطا المعدنية الجديدة المعروفة باسم الصومعة الإماراتية والتي تستقبل 50 ألف طن من القمح داخل 12 خلية و صومعة شبشير الحصة والمعدة لاستقبال 15 ألف طن من القمح.